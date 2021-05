Trump lance un blog qui incite ses fans à prêcher sa bonne parole sur Twitter

From the desk of Donald J. Trump , c'est le nom du tout nouveau blog de l'ancien président des États-Unis. Mis au ban des réseaux sociaux conventionnels en début d'année, Donald Trump avait juré qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre. La première étape de cet éventuel come-back se fait par l'intermédiaire d'un blog qui lui permet déjà de renouer avec des équivalents de tweets.