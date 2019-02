Des dessins animés sur YouTube Kids contiennent des messages d'incitation au suicide

Un passage malsain caché dans un dessin animé tous publics

YouTube modère souvent a posteriori, un problème pour le développement des plus jeunes

Source : Ars Technica

Une mère de famille qui souhaite rester anonyme a fait une découverte absolument sordide en regardant des dessins animés avec son fils sur. Après sept minutes, les'est interrompu pour montrer un homme donnant des conseils sur la meilleure manière de se taillader les poignets. Après quelques secondes, le cartoon a repris comme si de rien n'était.Dégoûtée par ce qu'elle a vu, la mère de famille a immédiatement supprimé l'application YouTube Kids de ses appareils et interdit son utilisation à ses enfants. Elle a ensuite raconté son histoire sur le site Pedimom , un blog de conseils pédiatriques, pourdes dangers encourus par les plus jeunes à utiliser la version pour enfants de YouTube.Laincriminée a été retirée immédiatement de la plateforme de streaming, mais on peut constater que les premiers signalements ont débuté 8 mois auparavant, sansde la part des équipes de modération de YouTube.YouTube a répondu à la polémique dans un communiqué. Le service assure que «».Ce n'est pas la première fois que lamise en place par le géant du streaming vidéo est pointée du doigt. Il y a quelques jours à peine, une sombre affaire de vidéos de jeunes filles dans des positions suggestives avait été dévoilée. Des annonceurs avaient aussitôt annoncés retirer leurs investissements publicitaires pour ne plus être associés à ces contenus contraires à leurs valeurs, malgré les décisions rapides prises par YouTube pour supprimer les contenus et les commentaires jugés indécents.Mais pour Nadine Kaslow, ancienne présidente de l'Association américaine de psychologie, le simple retrait de ces vidéos n'est pas suffisant : «». Elle rappelle que les plus jeunes pourraient également essayer de reproduire ce qu'ils ont vu dans les vidéos par curiosité.Aux États-Unis, le suicide est la, avec 157 000 passages à l'acte recensés chaque année.