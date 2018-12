Google interrogé sur sa collecte de données auprès des enfants via YouTube

Des données utilisées à des fins publicitaires ?

Le problème des internautes de moins de 13 ans

Dans un courrier envoyé ce lundi à Google, le républicain Jeff Fortenberry et le démocrate David Cicilline somment le moteur de recherche propriétaire depar le site.Les représentants souhaitent également savoir si ces éventuelles données sont utilisées à des fins publicitaires par des annonceurs extérieurs, et précisent craindre que les pratiques du portail vidéo, la loi fédérale qui régule, depuis 1998, la collecte de données personnelles des moins de 13 ans.Cette demande intervient après que 23 associations de protection des enfants, de la vie privée ou des consommateurs ont déposé, en avril dernier, un recours auprès de la Federal Trade Commission, l'agence indépendante qui régule les pratiques des entreprises et sociétés privées aux États-Unis.Pour la coalition des défenseurs des droits des usagers, le COPPA interdit en effet de recueillir quelque information que ce soit sur un enfant de moins de 13 ans sans le consentement explicite de ses parents.Si YouTube interdit officiellement aux moins de 13 ans l'accès à ses services, le recours en question affirme qu'il est très facile de contourner cette barrière (en mentant sur son âge ou en utilisant le compte des parents), et que la plateforme propose une quantité considérable de contenus à destination des jeunes publics.En réponse, le portail vidéo a de son côté réaffirmé que, ajoutant queUne réponse qui n'a pas convaincu les deux élus américains. Dans leur lettre adressée au PDG de Google, ils demandent donc au moteur de recherche de préciser si la mise en ligne de programmes pour enfants sur YouTube est faite de manière à rendre techniquement impossible la collecte de données et, dans le cas contraire, si elles sont ensuite revendues à des annonceurs publicitaires. Ils souhaitent également savoir comment l'entreprise détermine si un spectateur est un enfant ou non.Cette démarche intervient dans un contexte de pression croissante sur le respect de la vie privée par les sites internet aux États-Unis, après l'éclatement de l'affaire Cambridge Analytica mettant en cause Facebook et les manipulations des contenus en ligne, attribuées au renseignement russe par le FBI, pour influencer les élections américaines.De son côté, l'Union Européenne applique depuis mai dernier le Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) , qui impose aux sites web de recueillir un consentement clair de ses visiteurs pour toute collecte de donnée personnelle.