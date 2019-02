YouTube revoit en profondeur son système de strike pour le rendre plus clair

Un système plus simple, plus indulgent, mais aussi plus graduel

Un premier strike débouchera désormais sur une semaine de suspension pour la chaîne concernée, avec impossibilité d'uploader du contenu ou de streamer. Ce strike expirera après une période de 90 jours.

. Un troisième strike, toujours sur ces mêmes 90 jours, entraînera la suspension définitive de la chaîne mise en cause.

Des explications plus claires sur ce qui a causé un strike

Ces changements interviennent alors que le principe des strikes employé parétait souvent mal compris et parfois même détourné de son but initial par des utilisateurs peu scrupuleux. Au travers de cette refonte, YouTube et Google cherchent à gagner tant enqu'en efficacité.Parmi les principaux changements dans la politique de YouTube, une certaine indulgence vis-à-vis des YouTubers enfreignantle règlement de la célèbre plateforme de vidéos en streaming. En cas de première infraction, seul un message d'avertissement sera envoyé par YouTube, accompagné le cas échéant d'une suspension de la vidéo en cause. Aucun strike ne sera dans ce cas émis, YouTube préférant donner une chance aux créateurs de contenus de se référer au règlement avant - éventuellement - de sévir pour de bon. À cette fin, la plateforme a mis en ligne des ressources permettant d'éclaircir les raisons à l'origine d'un strike.YouTube revoit par ailleurspour le rendre plus uniforme et plus juste. Plutôt que d'adapter les sanctions en fonction du type de strike, la filiale de Google mise désormais sur, organisée comme suit :Par ailleurs, YouTube se veut plus pédagogue en signifiant de manière explicite aux créateurs de contenus... ainsi que les solutions disponibles pour revenir dans le droit chemin.Pour plus de transparence, la plateforme avertira ses brebis égarées au travers de notifications déployées à la fois sur la version web de YouTube, par mail, mais aussi - et c'est nouveau - sur l'application mobile du service. YouTube assure également avoir retravaillé cespour les rendre plus faciles à comprendre.Les possibilités deen cas de strike supposément injustifié seront aussi plus faciles d'accès et mieux détaillées par le groupe.