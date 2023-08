TikTok affichera désormais des publicités dans les résultats de recherche

Désormais donc, lorsqu'un utilisateur de TikTok effectuera une recherche, certaines vidéos sponsorisées se glisseront dans ses résultats de recherche. Instagram avait déjà mis en place la même chose en début d'année. Ces vidéos seront clairement indiquées comme des publicités et pourront être affichées plus ou moins haut dans les résultats. Selon TikTok, le nombre et le placement de ces vidéos dépendront « de leur pertinence, de l'intention de l'utilisateur (telle que comprise par sa recherche), et généralement de ce qui a été appris de son comportement ».