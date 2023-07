Désinformation sur TikTok : ces marques connues n'y échappent pas !

Si l'usage de programmes d'IA générative pour illustrer de fausses affirmations n'est pas vraiment une surprise, TikTok s'est montré laxiste en matière de prévention dans ce domaine. En effet, ses consignes communautaires stipulent que « les médias synthétiques ou manipulés exposant les scènes réalistes doivent être manifestement dénoncés. Pour cela, vous pouvez utiliser un sticker ou une légende, notamment "synthétique", "faux", "irréel" ou "modifié" ». Or, comme le rapporte NewsGuard, pratiquement aucune des vidéos analysées ne respectait cette règle.

Ce problème ne doit pas être pris à la légère. Le réseau social gagne en popularité et touche plus d'un milliard d'utilisateurs, dont la plupart sont jeunes et se tournent de plus en plus vers lui pour s'informer. Si la plateforme semble avoir corrigé certains des problèmes soulevés par NewsGuard, un certain nombre de questions concernant sa modération et ses algorithmes ont été soulevées. Cela ne manquera pas de causer quelques migraines chez TikTok, qui fait désormais l'objet d'un intérêt particulier de la part d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux.

Malheureusement pour les grandes marques, la désinformation à leur sujet risque de circuler encore un peu, car le réseau social chinois n'interdit pas encore les préjudices commerciaux. À ce propos, saviez-vous que Bill Gates s'est associé à Heineken pour éradiquer une partie de la population mondiale ? True story, nous l'avons appris sur TikTok.