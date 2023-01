TikTok veut clairement identifier les vidéos publiées par des entités gouvernementales

TikTok a commencé une phase de test sur les médias russes, biélorusses et ukrainiens au cours de l'année 2022. Les contenus produits par les différents organes de presse de ces trois pays ont été accompagnés d'un label indiquant que certains d'entre eux étaient contrôlés par le gouvernement.

Le déploiement est aujourd'hui global, et les équipes de TikTok annoncent avoir consulté « plus de 60 experts, scientifiques, politiques, universitaires et représentants d'organisations internationales à travers l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Australie ». La plateforme collabore également avec « une agence de veille globale des médias » pour établir une liste des médias ayant un lien avec un gouvernement.

L'objectif pour le réseau social est de trier les organes de presse indépendants, bien que financés par des fonds publics, de ceux pour qui le pouvoir en place intervient dans la ligne éditoriale afin de lutter contre la désinformation. Pour chaque média, TikTok a souhaité établir une liste de preuves quant à une ingérence passée, au non-respect de sa ligne éditoriale ou à un lien entre un dirigeant d'un journal et un membre du gouvernement du pays dans lequel il est établi.

Cette approche se veut méthodique et factuelle, et TikTok indique que les médias en désaccord avec le label qui leur a été appliqué peuvent faire appel de cette décision en se mettant en relation avec ses équipes.