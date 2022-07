Test Motorola edge 30 : le meilleur smartphone milieu de gamme actuel ?

Ici, le constat est le même que pour le Motorola edge 30 Pro. En effet, ce deuxième modèle de la nouvelle gamme « 30 » du constructeur américain ne se distingue pas vraiment de son prédécesseur, le Motorola edge 20 sorti en septembre 2021. Seules deux différences sont à noter du côté du design : les dimensions et l’îlot photo.

Le Motorola edge 30 est effectivement plus petit et plus léger que son prédécesseur, puisqu’il ne mesure que 159 millimètres de hauteur et 74 millimètres de largeur pour 155 grammes, là où le edge 20 atteignait 163 x 76 mm et 163 grammes. La taille de l’écran a donc été revue à la baisse, et on trouve ici une diagonale de 6,5 pouces.