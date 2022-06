Test Motorola edge 30 Pro : hautes performances et petits compromis

Par défaut, c’est le mode « Audio Intelligent » qui est activé pour ajuster les paramètres de rendus selon le contenu en cours de lecture : musique, vidéo, podcast, etc. Mais il est possible de changer ce paramètre afin d’accéder à des réglages un peu plus fin (mais pas très poussés pour autant).

En effet, il est seulement possible de choisir l’élément que l’on souhaite mettre en avant : la voix, les basses, ou encore les aigus. Puis d’activer ou non l’effet Surround et le niveleur de volume.