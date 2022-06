Fast Pair arrive sur vos montres connectées et vous permet de connecter rapidement vos écouteurs

Voilà quelques années déjà que l'on peut appairer ses écouteurs avec Android via le protocole Fast Pair. Ce dernier, basé sur les technologies Google Nearby et Bluetooth Energy, permet de synchroniser un casque ou des écouteurs en quelques secondes, de manière on ne peut plus simple. Une technologie qui arrive également au sein de WearOS, à en croire le journal des mises à jour de Google.