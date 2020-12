L'interface Fast Pair d'Android se met à jour pour un peu plus ressembler à celle d'Apple

Depuis 2017, il est possible d'associer un périphérique Bluetooth à un smartphone Android, simplement en rapprochant les deux appareils, via la technologie Fast Pair. Un appairage symbolisé par une notification, affichée dans la partie supérieure de l'écran.

Via une récente mise à jour, Google Fast Pair s'offre un nouveau look, avec désormais un affichage plus imposant, basculé dans la partie inférieure de l'écran. Un affichage assez semblable désormais à celui proposé par Apple en ce qui concerne l'association des AirPods avec un iPhone.