Ear (2) : les futurs intras de Nothing fuitent en photo, petits ou grands changements ?

Autres évolutions potentielles, la présence d'un nouvel ANC, adaptatif ainsi que d'un égaliseur avancé, peut-être plus complet que celui présent actuellement sur l'application Nothing X. Aucune précision n'a été faite sur le transducteur utilisé, si ce n'est qu'il restera de type dynamique (rien de surprenant), plus que probablement dans les mêmes eaux que celui des premiers Ear (11,6 mm). Rien de nouveau non plus sur la boîte de charge, absolument identique visuellement, si l'on en croit les leaks, et portée par une même capacité de batterie (570 mAh).