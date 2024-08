Les objets connectés portables connaissent une évolution rapide, intégrant de plus en plus d'intelligence artificielle pour offrir des interactions plus naturelles et personnalisées. Friend en est un parfait exemple, mais il n'est pas le seul dans ce domaine.

Les sex dolls de Starpery Technology, par exemple, sont dotées d'une IA avancée permettant des conversations fluides et une interaction quasi humaine. Ces poupées ne se contentent pas d'imiter l'apparence humaine, elles sont conçues pour créer un lien émotionnel fort avec leur propriétaire, voire pour effectuer des tâches ménagères.