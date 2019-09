TSMC annonce la commercialisation de puces gravées en 5 nm dès 2020

Les puces 5 nm arrivent

15% plus rapide, 30% plus économe en énergie

Source : TechPowerUp

Dès l'année prochaine, de premiers smartphones devraient être équipés de SoC gravés en 5 nm, promettant des performances et une efficacité énergétique encore supérieures à ce dont on a droit aujourd'hui.Le fondeur taïwanais TSMC va débuter la production de masse de SoC gravés en 5 nm en mars 2020 rapporte, qui cite des sources de l'industrie. Les puces devraient être intégrées à des appareils mobiles dès l'année prochaine. TSMC étant le fournisseur d'Apple, on peut s'attendre à ce que l'A14 qui équipera la prochaine génération d'iPhone soit gravé en 5 nm.La concurrence Android ne sera pas en reste non plus. HiSilicon, la filiale de Huawei, est aussi un client de TSMC. Le P40 ne devrait pas profiter d'un SoC 5 nm, mais le Mate 40 certainement. Qualcomm compte aussi sur les talents de TSMC pour ses Snapdragon en 5 nm, qui pourraient cependant n'arriver qu'en 2021. Samsung a déjà annoncé être capable de graver en 5 nm pour ses puces maison Exynos. Reste à savoir quand la production de masse va débuter. Il est improbable que le Galaxy S11 y ait droit puisque le groupe doit attendre Qualcomm, dont les Snapdragon équipent les Galaxy S et Note aux États-Unis.Les nouvelles puces de TSMC sont conçues avec la technologie de lithographie Extreme Ultra-Violet (EUV) et ont recours aux transistors FinFET déjà existants. On s'attend à un boost de vitesse à hauteur de 15%. Les SoC de la prochaine génération seraient aussi bien moins énergivores, avec une réduction de la consommation pouvant atteindre les 30%. De quoi gagner en autonomie sans forcément augmenter la capacité des batteries, dont la taille ne peut augmenter indéfiniment. Enfin, la technique de gravure EUV 5 nm permettrait une amélioration de 80% de la densité.On peut par contre s'attendre à une hausse de prix des appareils mobiles sur le segment haut de gamme fin 2020 et début 2021 : la présence de SoC 5 nm va en effet faire augmenter les coûts de production pour les constructeurs, augmentation qu'ils chercheront certainement à compenser du côté des consommateurs.