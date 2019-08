Le fondeur GlobalFoundries poursuit TSMC pour violation de brevets

GlobalFoundries demande l'interdiction d'importer aux USA les puces produites par TSMC

Des conséquences imprévisibles sur les clients de TSMC

a déposé plainte aux États-Unis et en Allemagne, où il estime que respectivement 13 et trois de ses brevets ont été violés par(TSMC).Déposée hier auprès de la Commission Internationale du Commerce des États-Unis, des tribunaux du Delaware, du Texas ainsi que ceux de Düsseldorf et Manheim en Allemagne, laentend. TSMC qui, de son côté, n'importe que rarement ses semi-conducteurs. Les clients du fondeur, en revanche, font bien évidemment commerce d'appareils alimentés par les technologies du Taïwanais.», explique Gregg Barlett, vice-président de l'ingénierie et de la technologie de GlobalFoundries, dans la plainte déposée lundi 26 août. «».Si ce procès prendra probablement des années avant de livrer ses conclusions (certains y voient déjà un nouveau feuilleton à la), son épilogue pourrait avoir des conséquences importantes pourEn effet, rappelle, on retrouve des puces signées du fondeur taïwanaisMais pour certains observateurs, la manœuvre de GlobalFoundries n'est rien d'autre qu'un. Interrogé par, un analyste de la firme Moor Insight & Strategy envisage la possibilité que des négociations concernantait tourné au vinaigre. Ce dernier se serait ainsi tourné vers la justice pour faire pression sur son concurrent et obtenir un levier supplémentaire dans ses négociations.