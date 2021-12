CES 2022 : AMD, OnePlus et MSI quittent à leur tour le navire, à cause d'Omicron

Toutes les entreprises qui renoncent à participer au salon de l'électronique de Las Vegas évoquent un argument commun : la COVID-19 et l'ampleur du variant Omicron. Les derniers chiffres communiqués aux États-Unis (et relayés par le New York Times) font état de 267 305 cas quotidiens en moyenne et 74 962 hospitalisations au cours des sept derniers jours, avec une augmentation des cas de 126 % sur 14 jours. Le Nevada, État jusque-là relativement épargné, n'échappe pas à cette nouvelle vague, avec des contaminations qui ont grimpé de 65 % sur les deux dernières semaines. De nombreux exposants craignent que les grands rassemblements prévus dans le cadre du CES ne fassent empirer un peu plus la situation.