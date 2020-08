General Motors redépose la marque E-Ray : une Corvette électrique à venir ?

La marque avait déjà été déposée en 2015 par le constructeur automobile, mais sans en faire usage. Il vient de renouveler son enregistrement sans faire d’annonce particulière sur le sujet. Cependant, plusieurs faits font penser que la nouvelle Chevrolet Corvette annoncée un peu plus tôt pourrait recevoir une motorisation électrique ou au moins hybride.

L’ancien vice-président de la marque, Joe Biden, avait fait mentionner dans une vidéo marketing l’hypothèse d'une projet d’une Corvette électrique capable d’atteindre 320 km/h. De plus, General Motor a annoncé son intention de produire des véhicules à zéro émission, dont la Corvette. Faut-il voir un lien avec une Corvette électrique et le renouvellement de la marque E-Ray ? C’est fort possible, l’avenir nous le dira.