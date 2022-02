La moins chère des voitures électriques en Europe va s'offrir une nouvelle version dès 2024

Voilà une opportunité supplémentaire pour Renault, Nissan et Mitsubishi, membres de « l'Alliance 2030 », de traduire concrètement leur volonté annoncée de proposer des véhicules électriques plus abordables . L'exemple que constitue la Dacia Spring, disponible à 17 390 euros (hors bonus divers) en France en ce moment, est le plus probant.