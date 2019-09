Renault : son crossover électrique K-ZE lancé en Chine, à partir de 8 500 €

Le Renault K-ZE débarque en Chine

Un tarif très aguicheur

Source : Electrek

En effet, ce nouveau modèle zéro émission sera affiché à un tarif de 66 800 yuans, soit l'équivalent de 8 500 euros environ.Alors que l'on peut précommander la toute nouvelle Renault ZOE 2 depuis quelques jours en France , le groupe français annonce le lancement, en Chine de son crossover K-ZE.Un crossover 100 % électrique, qui propose une autonomie (théorique) de 250 km via une batterie 26,8 kWh, et qui sera équipé d'un moteur de 33 kW, ce qui permettra au bolide de filer jusqu'à... 105 km/h en vitesse de pointe.Un nouveau modèle relativement « cheap » donc en termes de performances, mais proposé en contrepartie à un tarif particulièrement attractif.À moins de 10 000 euros, ce Renault K-ZE, malgré des performances très limitées, a en effet de quoi susciter un certain intérêt chez tous ceux qui désirent franchir le pas de l'électromobilité.À titre de comparaison, la nouvelle Renault ZOE 2 est proposée en France à partir de 23 900 euros... hors location de batterie.Rappelons que le Renault K-ZE avait notamment été présenté à l'occasion du Salon de l'Automobile 2018 . À l'époque, Renault décrivait son K-ZE comme «». Comme annoncé à l'époque, le Renault K-ZE est d'abord réservé au marché chinois, mais pourrait, en fonction de ses performances, arriver également en France un jour. Patience donc.Récemment, le nouveau patron de Renault, Thierry Bolloré, annonçait vouloir proposer une Renault électrique en France à moins de 10 000 euros, mais d'ici 2025