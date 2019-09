Thierry Bolloré prédit une Renault électrique à moins de 10 000€ dans 5 ans

Bientôt une Renault électrique à moins de 10 000 euros ?

Une baisse des prix importante et rapide ?

C'est en effet ce que déclare le dirigeant français au magazine allemand, qui prévoit une baisse rapide des tarifs.Le Salon de Francfort 2019 sera évidemment l'occasion pour de nombreux constructeurs d'exhiber leurs nouveautés en matière d'. Porsche, nous fera ainsi découvrir le nouveau Taycan , et la plupart des constructeurs disposeront, sur leur stand, d'Du côté de chez Renault, on prépare évidemment le lancement de la nouvelle ZOE (dont les tarifs français sont à retrouver à cette adresse) , et le dirigeant du groupe,, a tenu à donner quelques informations concernant l'évolution du marché.Ainsi, selon le dirigeant,dans les prochaines années, si bien que les automobilistes intéressés devraient pouvoir s'offrirÀ l'heure actuelle, il faut en effet être prêt à débourserpour faire l'acquisition d'une voiture électrique de type Renault ZOE ou Peugeot e-208 Des tarifs encore bien trop élevés pour de nombreux curieux, sans oublier la problématique de, qui constitue un défaut rédhibitoire pour de nombreux automobilistes.