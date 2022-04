Hyundai, Tesla, Renault... Quels constructeurs électriques sont les meilleurs élèves en termes d'émissions de CO2 ?

Un autre tableau classe les marques en fonction de la baisse moyenne de leurs émissions de CO 2 . D'après ces données, ce sont les espagnols de Cupra (qui ne figure pourtant même pas dans le classement des marques qui émettent le moins de CO 2 ) qui ont opéré la plus grande réduction avec une diminution de 40 % des émissions entre l'année 2020 et 2021. Jeep (- 24 % à 122 g/km) et Skoda (- 23 % à 101 g/km) complètent le podium.