La future Hyundai Kona 100 % électrique, prévue pour 2024, se présente en vidéo

À bord, on retrouvera une interface à double écran de 12,3 pouces qui promet d'allier ergonomie et confort d’utilisation. Le tout pourra profiter d'optimisations et autres nouveautés grâce aux mises à jour logicielles en OTA, sans oublier la possibilité de verrouiller, déverrouiller et même démarrer le véhicule en utilisant la clé Digital Key 2 Touch. Le lancement est prévu dans quelques mois, à un tarif qui reste à définir.