Deux ans après sa sortie, le Hyundai Kona Electric franchit le cap des 100 000 ventes

La marque précise par ailleurs que les ventes effectuées en dehors de son marché domestique représentent plus des trois quarts du total. Et qu’à l’avenir, la firme cherchera à vendre 560 000 véhicules électrifiés par an d’ici 2025. Le fait est que ce quatre-roues a récolté un certain nombre de récompenses depuis ses débuts, comme l'a fièrement listé l'entreprise.