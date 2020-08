La Hyundai Kona passe la barre des 1 000 km d'autonomie

Après 36 changements de conducteurs au cours de cet essai, les trois véhicules ont enregistré un total de 1018,7 km pour l’un, 1024,1 km pour le second et 1026 km pour le dernier, le tout parcouru en 35 heures. Si la vitesse moyenne se situe volontairement autour de 30 km/h, c’est pour reproduire les conditions d’utilisation du Kona en circulation urbaine et suburbaine.

Jurgen Keller, directeur général de Hyundai Allemagne, a déclaré après l'essai : « Avec ce test, le Kona Electric a confirmé ce que beaucoup de nos clients savent déjà : il s'agit d'un SUV de style de vie fiable, efficace et respectueuse de l'environnement, pratique au quotidien. Les clients qui conduisent le Kona Electric ou d'autres véhicules électriques Hyundai peuvent s'attendre à parcourir de longues distances sans se recharger ni ressentir de l'anxiété de l'autonomie. »