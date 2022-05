Essai Super Soco TS Street Hunter : une moto électrique urbaine qui a du style

La position en hauteur comme la largeur du guidon conviennent très bien à notre mètre 95. Le confort est bon et on ne sent pas trop vers l’avant, en appui sur les poignets. C’est très agréable et on pourrait rouler ainsi pendant des dizaines de kilomètres.

Mais ce sont bien les performances et l’autonomie de cette petite moto qui recadrent les usages et tempèrent un peu aussi notre enthousiasme. Ce qui nous mène à notre second point : cette TS Street Hunter est une Super Soco dans l’ADN, avec cette accélération toujours très tempérée, voire un peu molle.