Essai Motron Vizion : une mini moto électrique qui n'a rien à envier aux grandes

Celle-ci s'articule autour d'un écran qui affiche les informations essentielles : la vitesse instantanée, le niveau de charge de la batterie en pourcentage, l'odomètre et le trip ainsi que le mode de conduite qui est activé et la température du moteur. On aurait tout de même aimé profiter d'une horloge et de l'affichage de la température extérieure par exemple. Plus gênant encore, l'écran est très sujet aux reflets. Par temps ensoleillé, il sera bien compliqué de lire clairement les informations.