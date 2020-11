Finalement, Samsung lancerait un tout dernier Galaxy Note avant d'abandonner la gamme

« Il est probable qu’il y aura un nouveau modèle de Galaxy Note, dont la sortie est prévue dans la seconde moitié de l’année 2021 », rapporte ETNews. Un calendrier encore vague, mais qui s’intègre finalement bien aux habitudes de Samsung ; coutumière des sorties estivales pour ses Note.

Mais ensuite, les choses s’accélèreront pour les Galaxy S et Galaxy Z Fold, prédit la source du journal. « Samsung Electronics se concentrera davantage sur les smartphones pliants, dont il a pu confirmer la tendance marketing en commercialisant plusieurs modèles l’an passé et cette année », ajoute la source. Et difficile de lui donner tort : s’ils restent encore des bijoux technologiques inaccessibles, les Galaxy Z Flip (et sa déclinaison 5G) et Galaxy Z Fold 2 ont eu très bonne presse.

Aussi le plan serait de faire des futurs Galaxy S Ultra le chaînon manquant entre les Galaxy S « traditionnels » et les futurs smartphones pliants très haut de gamme. Mais les sources industrielles citées admettent aussi qu’il reste du travail à Samsung pour renforcer le verre Ultra Thin Glass qui recouvre l’écran pliable de ses Galaxy Z. En effet, il se dit qu’ils ne supporteraient pas encore parfaitement l’intégration du numériseur — nécessaire à l’utilisation du S-Pen.