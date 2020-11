Le Samsung Galaxy S21 pourrait vous identifier et se déverrouiller à la voix

Selon le blog spécialisé SamMobile, la société plancherait sur la reconnaissance vocale pour en faire un outil d'identification biométrique. Sans pléthore de détails, on apprend que le timbre de voix pourrait ainsi s'ajouter au visage au aux empreintes digitales comme moyen de déverrouiller son terminal.

Cette reconnaissance vocale ferait partie d'une mise à jour globale de l'interface Samsung One UI 3.1 mais les prochains Galaxy S21 (ou S30 ?) seraient les premiers à en bénéficier de manière exclusive. Rappelons en effet que Samsung avait déjà pré-installé One UI 2.1 sur le Galaxy S20 et One UI 1.1 sur le Galaxy S10.

L'utilisation de la voix n'est évidemment pas un élément nouveau pour Samsung. Par le passé, Bixby proposait de configurer un mot de passe vocal afin de déverrouiller son appareil à distance. La commande « Hi Bixby » permettait également de passer outre l'écran de verrouillage. Toutefois ces fonctionnalités ont été retirées.