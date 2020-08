Le co-fondateur de Siri et Bixby quitte Samsung

Justement, du côté de Samsung et Bixby, les départs ont été nombreux ces derniers mois. Entre janvier et avril, au moins sept personnes ont fait leurs valises. Parmi elles, Robbie Pickards, principal concepteur des dialogues de l'assistant, salarié de l'entreprise depuis l'époque de Viv Labs et désormais employé par Amazon. On relève également le départ de Theo Gravity, ingénieur informatique, et David Oh, de l'équipe de direction.