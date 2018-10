Le smartphone pliable de Lenovo, ce serait pour octobre

Un smartphone pliable enroulable autour du poignet

Samsung en novembre, Huawei en 2019

Comme un pied de nez à Samsung et Huawei. Le fabricant chinois Lenovo pourrait être le premier constructeur au monde à présenter un téléphone flexible, au nez et à la barbe des deux premières entreprises suscitées, que l'on pensait pourtant en avance sur les autres acteurs du secteur. Que nenni. La firme de l'Empire du Milieu semble elle aussi sur le pied de guerre, et pourrait révéler un modèle de ce type dès le mois d'octobre.Tout est parti d'une vidéo publiée sur le réseau social Weibo - l'équivalent de Twitter en Chine -, au cours de laquelle est présenté un appareil pliable Lenovo, nous apprend Android Headlines . Ni une, ni deux, l'entreprise n'a pas hésité à partager le lien en ajoutant un message qui en dit long sur ses prochaines révélations :, littéralement traduit,Autrement dit, Lenovo compterait bel et bien exhiber son tout premier téléphone portable pliable au cours des prochaines semaines. Si son design final rejoint celui de la vidéo, la communauté aurait alors affaire à un appareil capable de s'enrouler autour du poignet, le tout avec des bordures épaisses, un front et un menton plutôt large, ainsi qu'une surface d'écran étalée sur la longueur.Le fabricant devrait rapidement être rejoint par Samsung et Huawei : le calendrier technologique du premier prévoirait une présentation officielle en novembre prochain, tandis que le second attendrait le début de l'année 2019 pour se lancer dans cette nouvelle tendance qui anime l'ensemble des grands constructeurs internationaux.