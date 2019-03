Samsung vendrait bien sa techno de smartphone pliable... à Apple ou Google

Ce ne sera pas pour tout le monde

L'alliance avec la concurrence

Source : Techradar

Ainsi,etont été les premiers fabricants à se lancer à la conquête du marché des smartphones pliables. Dans le cas du géant coréen, nous aurons droit à un mobile équipé d'un écran AMOLED de 7,3 pouces du plus bel effet. Hélas, une telle innovation a un coût et les consommateurs devront dépenser environ 2000€ pour se procurer ce modèle.Siaura sans doute du mal à toucher un large public avec un tel tarif, la multinationale ira chercher les revenus ailleurs. En effet, d'après un rapport publié sur ETNews aurait déjà fourni des échantillons de sa technologie pour les mobiles pliables àainsi qu'à. Le but étant bien évidemment de pousser ces marques à lancer leur propre modèle.Un telle association entre deux concurrents n'a rien d'inédit puisquefabrique déjà des écrans poursur l'iPhone X par exemple. Selon plusieurs rumeurs, la firme coréenne serait aussi en train de négocier avecetpour également leur fournir des écrans pliables.