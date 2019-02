Le chinois TCL travaille sur un smartphone pliable transformable en smartwatch

Cinq nouveaux projets pliables

Un smartphone qui se transforme en smartwatch chez TCL ?

Cela fait quelques mois déjà que. Le Mobile World Congress de Barcelone qui se profile devrait faire le plein de ce type de terminaux d'un genre nouveau.Connu notamment pour ses Smart TV, le groupeest également présent sur le segment de la téléphonie et compte bien sur le Mobile World Congress de Barcelone pour afficher le plein de nouveautés. Selon les rumeurs, le groupe travaillerait sur, dont deux smartphones, deux tablettes et un étonnant concept smartphone/smartwatch.On devrait ainsi retrouver une tablette au fonctionnement similaire au Royole Flexpai . Du côté des smartphones, on retrouvera un concept à lad'antan, avec deux variantes, à savoir un smartphone qui pourra se refermer sur lui-même et un autre qui, au contraire, affichera deux écrans de part et d'autre une fois refermé.Enfin, le dernier projet signé TCL concernerait. Le terminal adapterait alors son interface et on retrouverait des boutons de chaque côté de l'écran, en plus des capacités tactiles de ce dernier. Reste à savoir maintenant quel est le réel intérêt de ce type de terminal, au-delà de la prouesse technique et technologique.À noter toutefois que le premier terminal pliable signé TCL ne devrait pas être disponible. Rappelons que Samsung devrait lui aussi officialiser un terminal pliable dans les prochaines heures