Motorola pourrait sortir un smartphone pliable (très) onéreux dès février 2019

Un smartphone pliable estampillé Razr

Des indices flagrants

Si le segment des smartphones pliables fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis des années déjà, 2019 sera sans aucun doute l'année où leur véritable histoire débutera. Car Samsung et Huawei présenteront, pour sûr, leur concept final au cours du mois de février : le multinationale sud-coréenne avant le(MWC) - le 20 février exactement -, le groupe chinois pendant le salon dédié au secteur de la téléphonie mobile.Mais les deux leaders du marché n'attireront pas uniquement le feu des projecteurs sur eux. Puisque selon les informations du Wall Street Journal , citant une source proche du dossier, la filiale de Lenovo, Motorola, va elle aussi profiter de février pour dévoiler un produit flexible abouti estampillé Razr, iconique marque de l'entreprise ayant mis à l'honneur les téléphones à clapet durant les années 2000.Si aucune caractéristique technique n'a été divulguée par le média américain, le prix du modèle serait déjà connu par ses sources : 1500 dollars, soit une somme très onéreuse, mais explicable au regard de la complexité de l'appareil mobile en termes de conception et de composants internes. Le terminal se cantonnerait en revanche au marché américain, en raison du seul partenariat passé avec l'entreprise Verizon Communications.Depuis un an, des spéculations quant à la production d'un smartphone pliable Motorola ont circulé à plusieurs reprises. D'une part, parce qu'un premier brevet en ce sens publié en février 2018 nous avait mis la puce à l'oreille, d'autre part parce qu'un second brevet mis au jour l'été dernier appuyait encore un peu plus cette hypothèse. Avant que le Wall Street Journal n'enfonce le clou cette semaine.