La Samsung Galaxy Tab S7+ fuite et montre son double module photo dorsal

En effet, la Tab S7+ mesurerait environ 285 x 185 x 5,7 mm, signifiant qu’elle serait plus grande et plus large que la Galaxy Tab S6 actuelle. L’écran atteindrait 12,4 pouces (quand celui de la Tab S7 standard est de 11 pouces) et devrait présenter la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi concurrencer Apple et son iPad Pro.