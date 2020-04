Samsung annonce la nouvelle tablette Galaxy Tab S6 Lite

Lire aussi :

Une tablette dotée d'un large écran LCD de 10,4" (en 2 000 x 1 200 pixels), compatible avec le nouveau stylet S-Pen, annoncé comme plus précis et réactif que jamais.Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM, sans oublier une batterie de 7 040 mAh et une capacité de stockage de 64 Go.La tablette est animée par Android 10, avec une surcouche maison One UI 2.1. On y retrouve aussi deux haut-parleurs signés AKG, compatibles Dolby Atmos, pratiques pour profiter des vidéos YouTube, la tablette étant livrée avec quatre mois d'abonnement à l'offreLa nouvelle Galaxy Tab S6 Lite sera disponible en deux coloris : Oxford Gray et Angora Blue. Côté tarifs, il faudra débourser 399 euros pour s'offrir la déclinaison Wi-Fi, dont la commercialisation est prévue pour le 30 avril.