EpicFail : Samsung laisse fuiter sa future tablette sur son propre site officiel

C'est le cas de la Samsung Galaxy Tab S8. Ce modèle devrait être présenté très prochainement par le constructeur, qui a décidément bien du mal à garder la surprise. Il y a quelques jours à peine, les fiches techniques des trois versions de la tablette ainsi que de nombreuses images ont fuité sur le Web.

C'est cette fois Samsung lui-même qui se charge de confirmer les rumeurs sur son site. En effet, une page d'assistance consacrée à l'assistant vocal Bixby montrait un smartphone de la marque accompagné d'une tablette encore inédite dans sa gamme.

En regardant de plus près, on aperçoit sur l'écran une encoche qui est, à en croire les différents leaks, la particularité de la future Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, la plus luxueuse version de la tablette avec son écran Amoled 14,6 pouces. L'appareil proposerait également un double objectif photo à l'arrière et une batterie de 11 200 mAh.

Cette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pourrait être présentée en même temps que le Samsung Galaxy S22 à un éventuel événement Galaxy Unpacked, qui pourrait se tenir le 8 février, ou au Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone du 28 février au 3 mars prochains.