On pensait les Pixel 4a obsolètes, mais Google vient d’annoncer qu’elle leur ferait grâce d’une dernière mise à jour exceptionnelle. Alors que ces modèles ne reçoivent plus d’updates de sécurité ni de nouvelles versions Android depuis 2023, Mountain View a confirmé qu’ils seraient tous automatiquement mis à niveau vers Android 13 en vue d’améliorer les performances et la stabilité de la batterie. Sauf que pour certains appareils spécifiques, la migration devrait produire l’effet inverse et détériorer fortement l’expérience utilisateur. Problème dont Google est consciente, et auquel elle apporte d’ores et déjà une réponse.