Google annonce la fin de Google Assistant sur vos montres connectées

Comme l'indique un bout de code présent dans la version 2.65.11.552438494 de l'application Wear OS pour smartphone, Google Assistant ne fonctionnera plus pour les montres sous Wear OS 2 et inférieures. Les possesseurs de montres équipées de cette version du système sont invités à la mettre à jour pour une mouture plus récente, ou à acheter une nouvelle montre sous Wear OS 3 ou Wear OS 4, la dernière mise à jour majeure en date de l'OS.

Avec Wear OS 3, Google a proposé à ses clients une nouvelle version de Google Assistant, avec un design rafraîchi et le support de nouvelles commandes vocales pour plus d'interactions avec la montre connectée, notamment au niveau de la messagerie ou de la domotique. Les montres Fitbit Sense 2 et Versa 4 ne proposaient pas non plus Google Assistant à leurs porteurs, malgré le fait que Fitbit soit désormais une filiale de Google.

Le moteur de recherche ne donne pas pour le moment de date limite avant l'extinction sur les plus anciennes montres connectées sous Wear OS, mais nous vous invitons à faire la mise à jour au plus vite ou de commencer à regarder les derniers modèles disponibles si Google Assistant est important dans votre utilisation quotidienne.