La toute nouvelle ID.3 de Volkswagen se montre ! Simple relooking ou vraies nouveautés ?

À son bord, la nouvelle Volkswagen ID.3 affiche un peu plus la différence avec son aînée, avec notamment une planche de bord qui se veut plus qualitative ici. On y retrouve également un nouvel écran tactile, à présent de 12 pouces (contre 10 auparavant), sans oublier de nouvelles surpiqûres et des vide-poches plus importants au niveau des portières, elles aussi retravaillées pour donner un côté plus premium à l'ensemble.