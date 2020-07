Model Y : Tesla baisse le prix de son SUV électrique de plusieurs milliers de dollars

Si la première déclinaison nommée n’a toujours pas pointé le bout de son nez - ses livraisons sont prévues au printemps 2021 -, les trois autres modèles ont d’ores et déjà commencé à être livrés depuis mars 2020. Et quatre mois plus tard, le groupe californien a pris la décision de revoir la grille tarifaire de la Longue Autonomie.