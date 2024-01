Anker s'attaque à Tesla et à ses Powerwall avec de nouvelles batteries domestiques, et pas seulement

Comme on le dit : « jamais deux sans trois ». Et la marque chinoise s'est montrée à la hauteur de l'adage. Dernière-née de sa gamme, la Solix C800 Plus est une solution un peu moins ambitieuse que ses deux sœurs, mais elle a plus d'un tour dans son sac.

Il s'agit d'une autre station d'alimentation portable d'une capacité de 768 Wh et d'une puissance totale de 1200 watts (avec des pointes à 1600 watts grâce à la technologie SurgePad). Anker affirme que cela suffira à faire fonctionner cafetières, bouilloires et autres appareils de camping sans sourciller. Tout cela grâce à trois prises de courant alternatif de 120 V et 240 V, deux ports USB-C et deux ports USB-A, ainsi qu'un port cigarette. Anker a également prévu une perche rétractable d'un mètre, sur laquelle il est, entre autres, possible de monter une lampe dotée de trois modes d'éclairage différents.

Dans la catégorie des informations importantes, Anker annonce que l'appareil sera rechargeable en 58 minutes lorsqu'il est branché sur une prise murale. En mode solaire, le même résultat est atteint en un peu moins de trois heures, grâce à un connecteur capable de supporter une charge de 300 W.