Meta s’attaque à des hackers qui utilisent son image pour du phishing

Ce n’est pas la première fois que Meta utilise la voie légale pour s’attaquer aux auteurs d’infractions qui portent préjudice à ses plateformes et ses utilisateurs. En 2019 et en 2020, l’entreprise s’était attaquée à deux registres de noms de domaine. Elle les accusait de proposer des services qui permettaient aux attaquants d’enregistrer des noms de domaine proches des siens. Plus récemment, six entreprises de cyberespionnage ont reçu des mises en demeure à la suite de leurs utilisations des plateformes de Meta pour récupérer des informations sur des utilisateurs et les infecter avec des spywares .