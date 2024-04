Google poursuit des hackers qui ont développé de fausses applis de crypto à télécharger sur le Play Store

Pour créer une apparence de légitimité, les acteurs financièrement motivés sont connus pour fabriquer des sites Web et des applications mobiles afin d'afficher un faux portefeuille d'investissement avec des rendements élevés. Selon Google, ils ont incité les investisseurs victimes à télécharger leurs applications frauduleuses par le biais de messages textuels utilisant Google Voice pour cibler les victimes aux États-Unis et au Canada. Mais le catalogue des hackers était très riche, proposant également des campagnes de marketing d'affiliation qui offrent des commissions pour « l'inscription d'utilisateurs supplémentaires » et les vidéos YouTube qui faisaient la promotion des fausses plateformes d'investissement.



Le géant de Mountain View a décrit l'arnaque comme étant persistante et continue, les accusés « utilisant des infrastructures de réseau informatique et des comptes variés pour dissimuler leur identité, et faisant de fausses déclarations à Google dans le processus ».

Elle les accuse également d'avoir violé le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO),

cette loi fédérale adoptée en 1970 aux États-Unis pour lutter contre la corruption et les activités criminelles organisées : blanchiment d'argent, fraudes diverses ou trafic de drogue, par exemple, d'avoir commis une fraude électronique et d'avoir enfreint les conditions d'utilisation de Google Play App Signing, les règles du programme des développeurs, les lignes directrices communautaires de YouTube, ainsi que les règles d'utilisation acceptable de Google Voice.



« En utilisant Google Play pour mener à bien leur projet de fraude, les accusés ont menacé l'intégrité de Google Play et l'expérience des utilisateurs », s'est plaint Google.





Ce développement est le dernier d'une série d'actions en justice que Google a entreprises pour éviter l'utilisation abusive de ses produits. En novembre 2023, l'entreprise a poursuivi plusieurs personnes en Inde et au Viêt Nam pour avoir distribué de fausses versions de son chatbot Bard AI (aujourd'hui rebaptisé Gemini) afin de propager des logiciels malveillants via Facebook.