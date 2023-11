Intelligence artificielle : Google fait la chasse aux fausses applications Bard truffées de malwares

« Alors que l'engouement du public pour les nouveaux outils d'IA générative s'accroît, les escrocs profitent de plus en plus des utilisateurs peu méfiants », écrit la firme de Mountain View dans un billet de blog. Dans sa plainte, elle cible trois escrocs basés au Vietnam, qui arnaquent les internautes en les incitant à télécharger la « version la plus récente » de Google Bard.