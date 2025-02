Zastava

Ces histoires prouvent surtout que des gens bêtes comme leurs pied, ont réussi à accumuler un beau magot. L’autre qui aurait perdu 800 000 etc

Comment peut on être assez niaise pour accepter de donner du pognon, à distance parce qu’on vous le demande ?

Je comprends que des gens puissent se sentir seuls et perdre un peu le nord mais là c’est abuser. Ces femmes n’ont jamais rien connu de la vraie vie ?

Pourtant la règle est simple : TU NE DONNES PAS D’ARGENT et dès qu’on t’en demande , tu coupes les ponts et tu fais un signalement au réseau social.

Encore, elle aurait eu une vrai aventure, elle pouvait raquer pour cela mais qui peut tomber dans de tels pièges de relation à distance où le chevalier servant te fait les poches ?