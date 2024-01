Les arnaques au recrutement via WhatsApp se multiplient, avec des candidats qui perdent toutes leurs économies

La police de Londres insiste bien là-dessus : les chiffres actuels seraient largement sous-estimés et ne représenteraient que la partie visible de l'iceberg. Les escroqueries au recrutement impliquent de plus en plus de criminels capables d'attirer leurs victimes avec des promesses d'emploi, et n'ont plus qu'à récupérer leurs informations financières et prendre le contrôle de leurs appareils.