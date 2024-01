Grâce à vos données, Fitbit veut créer des algorithmes qui amélioreront votre santé métabolique

La société, qui appartient à Alphabet, et dont les effectifs ont récemment été dégrossis, a initié une nouvelle étude appelée WEAR-ME. Elle est menée en partenariat avec Quest Diagnostics. Celle-ci examine la manière dont les montres connectées Pixel et les bracelets Fitbit peuvent « aider les gens à mieux comprendre et à améliorer leur santé métabolique pour rester en meilleure santé ».