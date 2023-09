Montres connectées : elles ne seraient pas si bonnes pour la santé !

Pour mener à bien leur étude, publiée dans la revue Scientific Research, les chercheurs de la Florida Atlantic University (FAU) ont testé des bracelets en plastique, en caoutchouc, en tissu, en cuir et en métal (or et argent). À la recherche d'une corrélation entre le matériau du bracelet et l'accumulation de microbes, ils ont constaté que 95 % des bracelets étaient contaminés par une bactérie dangereuse.