Voici les bons réflexes pour nettoyer votre smartphone (et pourquoi l'utiliser dans vos toilettes est une très mauvaise idée)

De la même façon que l'on se désinfecte les mains ou que l'on nettoie par exemple ses poignées de porte et son clavier avec des lingettes dédiées, il est primordial de nettoyer régulièrement son smartphone. Évidemment, on va soigneusement éviter tout produit susceptible d'endommager la coque et l'écran.

Afin d'éviter la prolifération de bactéries, il est également recommandé de ne pas emporter son smartphone aux toilettes (vous pouvez privilégier un livre par exemple, comme au temps jadis), et d'éviter autant que possible de faire passer ce dernier de mains en mains. Ah, et il est toujours bon de rappeler qu'il est nécessaire de vous laver systématiquement les mains en sortant des toilettes aussi, y compris lorsque personne ne vous voit.