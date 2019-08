YouTube Kids ajoute un filtre pour les tout petits

Trois filtres en fonction de l'âge

Source : 9to5google

Comme l'a annoncé , trois nouveaux filtres seraient proposés aux parents en fonction de l'âge de leurs enfants. De quoi améliorer l'expérience YouTube Kids et empêcher les plus jeunes de tomber sur du contenu inapproprié.Ce sontqui seront proposés aux parents prochainement, d'après une note dévoilée cette semaine.Le premier est destiné. YouTube Kids propose alors des vidéos dédiées à la créativité, à l'apprentissage ou encore l'exploration.Vient ensuite celui pour les enfants. Ces derniers peuvent alors regarder des vidéos concernant les morceaux musicaux, dessins animés ou la fabrication d'objets.La troisième partie est dédiée aux. Plus indépendants, ils peuvent regarder des vlogs familiaux, des vidéos en rapport avec la science, les jeux vidéo ou encore des clips musicaux.Bien évidemment, malgré la présence de ces filtres, les parents ont toujours la possibilité du total contrôle de ce que regardent leurs enfants sur YouTube. De quoi améliorer le service qui aura amassé quelques scandales depuis son lancement.